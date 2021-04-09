Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с руководителями ряда журналистских организаций.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, во встрече приняли участие председатель общественной организации “Центр свободы информации” Шушан Дойдоян, исполнительный директор ОО “Центр Медиа инициатив” Нуне Саргсян, председатель ОО “Комитет по защите свободы слова” Ашот Меликян и юрист Давид Асатрян.

Стороны коснулись принятого Национальным собранием и представленного на подпись президента Закона “О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Армения”.

После принятия Национальным собранием указанных законодательных изменений ряд вышеуказанных и журналистских организаций выступили с заявлением, отметив, что новыми изменениями будет нанесен существенный ущерб свободе слова и будет ограничена возможность объективной критики СМИ.

На встрече с президентом республики руководители журналистских организаций представили свои беспокойства в связи с законодательными изменениями, отметив, что упомянутый закон имеет противоречия как с национальным законодательством, так и с международными правовыми актами, и подчеркнув, что предусмотренными изменениями в сфере не будет решена какая-либо системная проблема.

Они также выразили обеспокоенность тем, что законодательные инициативы, касающиеся сферы, обсуждаются и принимаются без выслушивания мнений и предложений профессионального сообщества, и тем паче, не учитывая их.