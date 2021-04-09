Азербайджано-турецкая делегация в Армению не приезжала: МО опровергает распространенные слухи
12:57, 9 Апрель, 2021
Министерство обороны Республики Армения опровергает опубликованную в прессе информацию о том, что 8 апреля в Ереван прибыла азербайджано-турецкая делегация. Как передает «Арменпресс», Министерство обороны Армении распространило об этом сообщение.
“Опубликованная в прессе информация, что 8 апреля в Ереван прибыла азербайджано-турецкая делегация, не соответствует действительности.
Вновь призываем представителей СМИ воздерживаться от публикации не уточненных сведений, тем более относительно вопросов, чувствительных для общественности”, - говорится в сообщении МО.
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