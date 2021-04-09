Посла Италии в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за слов Драги об Эрдогане

МИД Турции вызвало в четверг посла Италии в Анкаре Массимо Гайани, сообщает Anadolu.

В письменном заявлении было объявлено, что посол Италии в Анкаре был вызван в министерство сегодня вечером после "неприемлемых" заявлений премьер-министра Италии Марио Драги о президенте Тайипе Эрдогане за инцидент со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Премьер Италии назвал президента Турции "диктатором", но при этом отметил необходимость сотрудничества с ним. Он также добавил, что "не разделяет поведения" президента Турции в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, цитирует его слова издание Ansa .

Позже глава МИД Турции Мевлют Чавшоглу ответил на заявление Драги в своем твиттере. "Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику назначенного премьер-министра Италии Драги и его уродливые и безжалостные заявления о нашем избранном президенте, и мы возвращаем их ему", - написал он на своей странице в соцсети,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Во вторник в ходе визита в Анкару на встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен посадили в стороне от него и главы Евросовета Шарля Мишеля. В социальных сетях широко разошлось видео с записью встречи.