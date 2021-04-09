Камерный оркестр исполнит произведения современных армянских композиторов

Государственный камерный оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ваган Мартиросян) под руководством дирижера Рубена Асатряна представит произведения современных армянских композиторов.

«Арменпресс» передает, что концерт состоится 14 апреля в Доме камерной музыки им. Комитаса.

Солисты - заслуженный артист Республики Армения, пианист Айк Меликян, пианистка Нарине Енгибарян и скрипачка Астхик Варданян.

На вечере состоится мировая премьера произведения Татев Амирян для фортепиано, струнных и ударных “The Birth of the Eternal” (Рождение Вечного).

Прозвучат также произведения Эдуарда Айрапетяна, Серенада для 12 струнных Лориса Чкнаворяна, Концерт для фортепиано и оркестра в стиле блюз Михаила Кокжаева, “На волнах блюза” Степана Шакаряна.

Камерный оркестр периодически представляет произведения современных армянских композиторов, предоставляя возможность слушателям познакомиться с современными композиторами и их искусством, а также стимулируя этим их исполнение и популяризацию.