Ушел из жизни благотворитель Грайр Овнанян

На 91-м году жизни скончался предприниматель, благотворитель, член Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” Грайр Овнанян.

Как передает «Арменпресс», в связи с кончиной Грайра Овнаняна бывший председатель КС Гагик Арутюнян написал некролог, который мы представляем ниже.

“К страданиям, постигшим наш народ, прибавилось еще одно. Ушел из жизни достойный сын армянского народа, преданный нации, посвятивший свою жизнь и дело настоящему и будущему всего армянства меценат Грайр Овнанян.

Я из тех немногих, кто хорошо осведомлен о всех патриотических делах Грайра Овнаняна с 1990 года до дня его смерти.

О них, возможно, в будущем будут написаны тома. Однако сегодня мы с уверенностью должны признать, что без самоотверженного участия Грайра Овнаняна не состоялся бы Всеармянский фонд “Айастан”, в героической Арцахской войне 90-х трудно было бы достичь тех успехов, которые являются историческими реалиями, Армения не имела бы тех гарантий безопасности, которые были обеспечены ей за прошедшие 25-30 лет, Армянская Ассамблея США не имела бы той весомой роли в деле защиты интересов Армении и Арцаха, которую имеет и поныне, не были бы реализованы десятки программ, касающихся зоны бедствия, трассы Горис-Степанакерт, обустройства Арцаха, будущего армянского поколения и решения других проблем жизненной необходимости.

Эти перечисления можно продолжать долго.

Я просто хочу, чтобы нынешнее поколение знало одну из своих легенд, чья жизнь и дело были осмыслены самоотверженным служением своей Родине и своему народу.

Многие армяне диаспоры своим участием в деле строительства Родины удостоились уважения. Но даже среди них Грайр Овнанян выделяется своей особой ролью. Он был первым обеспеченным армянином, который построил в Армении свой дом и очаг, и обосновался на родине.

Вазген Саркисян часто говорил ему: “Что бы мы делали, если бы ты не был рядом с нами?”

Он до самой смерти был рядом с Матерью-Родиной.

“Почуй с миром, Великий армянин, самоотверженный патриот. Твоя жизнь и твои дела для многих поколений армян останутся освященным памятником.

Потеря моего старшего брата опустошила мою больную душу”.