По состоянию на 11:00 9 апреля в Армении подтверждено 1 029 новых случаев COVID-19, 1 117 заболевших вылечились, есть 22 летальных исходов.

За последние сутки проведено 4 589 тестов. Всего проведено 894 461 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 201 158 случаев COVID-19, 180 160 из которых вылечились, есть 3 697 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 16 357 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 944.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.