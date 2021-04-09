В Монголии два срочника устроили стрельбу из автомата

В Монголии находившиеся в карауле два солдата срочной службы открыли огонь из автомата и убили начальника караула, после этого солдаты сбежали, захватив с собой оружие, передает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в четверг в сомоне Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил замглавы главного управления пограничной охраны Монголии, "погибший 34-летний начальник караула и командир части не оказывал никакого давления на солдат", передает Синьхуа.

Проводится расследование случившегося.