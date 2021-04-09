Время в Ереване: 11:07:36,   9 Апрель

В Монголии два срочника устроили стрельбу из автомата

В Монголии два срочника устроили стрельбу из автомата

В Монголии находившиеся в карауле два солдата срочной службы открыли огонь из автомата и убили начальника караула, после этого солдаты сбежали, захватив с собой оружие, передает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в четверг в сомоне Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил замглавы главного управления пограничной охраны Монголии, "погибший 34-летний начальник караула и командир части не оказывал никакого давления на солдат", передает Синьхуа.

Проводится расследование случившегося.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации