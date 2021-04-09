Миротворцы обеспечивают безопасный проезд по Лачинскому коридору

Военнослужащие российского миротворческого соединения продолжают вести контроль соблюдения режима прекращения огня по коридору Бердзор (Лачин) и обеспечение безопасности движения автотранспорта, а также транспортировки продовольствия и различных товаров.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

“Режим прекращения огня сохраняется вдоль всей линии разграничения. Кроме того, личным составом наблюдательных постов российского миротворческого контингента проводятся регулярные боевые учения с целью предотвращение нарушений, а также возможных нападений на наблюдательный пост. Все наблюдательные посты российских миротворческих сил оснащены фортификационными сооружениями “Блокпост”, которые предназначены для защиты военнослужащих от огнестрельного оружия, осколков, а также для ведения круглосуточного контроля прилегающей территории”, - говорится в сообщении МО РФ.