Фактическое проживание в Арцахе – одно из условий программы обеспечения переселенцев жильем

В рамках программы по обеспечению жильем в Арцахе Министерство территориального управления и инфраструктур собирает данные граждан, квартиры которых вследствие войны находятся на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана.

Об этом «Арменпресс» сказал руководитель отдела по связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Арцаха Ваче Варданян.

“В рамках этой программы, через руководителей общин, мы принимаем и регистрируем заявки граждан, чьи населенные пункты остались под азербайджанским контролем, вследствие чего они остались без крова. Цель программы - определение количества граждан, готовых проживать в Арцахе. На основе собранных данных будет разработана и реализована программа обеспечения жильем. Граждане, которые хотят жить в Арцахе, могут стать ее бенефициарами”, - сказал Варданян, добавив, что по программе будет установлен конкретный срок проживания в квартире, после которого квартира будет считаться собственностью гражданина.

“Бенефициар не может получить квартиру, если не будет проживать в ней”, - сказал Ваче Варданян, подчеркнув, что граждане, которые имели недвижимость в населенных пунктах, находящихся под контролем Азербайджана, но фактически там не проживали, не смогут подавать заявление на участие в программе.