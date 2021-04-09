Власти Сент-Винсента и Гренадин начали эвакуацию жителей из-за проснувшегося вулкана

Руководство Сент-Винсента и Гренадин начало эвакуировать жителей ряда районов островного государства, живущих в непосредственной близости от проснувшегося вулкана Суфриер. Об этом в четверг в Twitter сообщил премьер-министр страны Ральф Гонсалвес.

"Я издал приказ об эвакуации всех жителей, проживающих в "красных зонах" на северо-востоке и северо-западе острова. Всех жителей просят незамедлительно действовать соответствующим образом, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих семей", - написал политик,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На территории Сент-Винсента и Гренадин, где проживают более 100 тыс. человек, сильной вулканической активности не наблюдалось с 1979 года. Одно из крупнейших извержений вулкана Суфриер произошло в 1902 году и унесло жизни более 1 тыс. человек.