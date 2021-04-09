Государственная академия художеств Гюмри уже имеет фотовольтаическую электростанцию

Гюмрийская государственная академия художеств оснащена небольшой солнечной фотовольтаической электростанцией. Проект реализован по инициативе “Армянского Каритаса”.

Как сообщил «Арменпресс» руководитель проекта Арташес Маргарян, станцию стоимостью в 4 миллиона 17 000 драмов возможно стало приобрести на средства, предоставленные Католической благотворительной ассоциацией Ближнего Востока (CNEWA). “Программа стартовала в январе 2021 года. В рамках программы станция была закуплена и смонтирована, и сегодня она уже работает”, - сказал Арташес Маргарян.

Помимо действительно значительных достижений, достигнутых за долгие годы, сегодня, к сожалению, у Гюмрийского филиала Государственной академии художеств есть и ряд проблем. Самой важной из них является университетский бюджет. Проблема в том, что большая часть бюджета университета идет на зарплату персоналу, обслуживание зданий и на счета за коммунальные услуги. Каждый год выплачиваются миллионы драмов за отопление и электричество, которые можно было бы потратить на обновление лабораторий академии, закупку нового оборудования, реализацию международных художественных проектов и снижение платы за обучение. В частности, только за электроэнергию учебное заведение ежегодно в среднем платит 750 - 850 000 драмов, что действительно может быть использовано для улучшения качества образования и его развития.

Арменуи Мхоян