Посол Сергей Минасян встретился с председателем Палаты депутатов Румынии

8 апреля посол Республики Армения в Румынии Сергей Минасян встретился с председателем Палаты депутатов Румынии Людовиком Орбаном. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Республики Армения в Румынии.

Посол поздравил Людовика Орбана с избранием на пост спикера Палаты депутатов Румынии, пожелав ему новых достижений на новой ответственной должности. Обсуждались вопросы двустороннего межпарламентского сотрудничества. Особое внимание было уделено тому, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Румынией.

Обе стороны подчеркнули роль армянской общины Румынии - как важной части румынского общества, которая на протяжении веков вносила вклад в развитие Румынии, и сегодня продолжает оставаться связующим звеном в отношениях между двумя странами. Был подчеркнут положительный опыт парламентского сотрудничества, яркий пример которого закон, принятый в 2019 году Парламентом Румынии, согласно которому 12 октября в Румынии был объявлен Днем армянского языка, алфавита и культуры.

В контексте отношений Армения-ЕС стороны также с удовлетворением отметили тот факт, что Румыния была одной из первых стран-членов ЕС, которая ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС, вступившее в силу 1 марта 2021 года.

Посол Минасян представил г-ну Орбану ситуацию, сложившуюся в регионе вследствие агрессии Азербайджана против Арцаха, в том числе и политику Азербайджана по невозвращению армянских военнопленных, и коснулся важности обсуждения гуманитарных вопросов в парламентском формате международных организаций.

Стороны выразили надежду, что параллельно с преодолением кризиса будет активизировано и двустороннее сотрудничество на парламентском уровне, придали важность дальнейшему развитию политического диалога и торгово-экономических отношений между двумя странами.