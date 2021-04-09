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Спасатели Арцаха в районе Джракана обнаружили останки  7 военнослужащих, еще 2 передал Азербайджан

Спасатели Арцаха в районе Джракана обнаружили останки  7 военнослужащих, еще 2 передал Азербайджан

В результате поисков, проводимых 8 апреля в джраканском районе (Джабраил), спасатели Арцаха обнаружили останки 7 погибших. Еще 2 армянской стороне, предположительно, с Талышского направления, передали азербайджанцы.

Как сообщили «Арменпресс» в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах, для выяснения личности армянских военнослужащих будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

С 13 ноября 2020 года по 8 апреля  2021 года в результате поисковых работ, проведенных спасательными отрядами Государственной службы по ЧС на территориях, находящихся под контролем Арцаха, обнаружены или переданы Азербайджаном останки 1 539 погибших.


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