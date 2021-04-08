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Возвращение пленных снова откладывается: комменатрий офиса Авиняна

Возвращение пленных снова откладывается: комменатрий офиса Авиняна

Возвращение пленных, к сожалению, снова откладывается, поскольку 8-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября не выполняется противником, что является грубым нарушением послевоенного гуманитарного процесса. Об этом сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

«Переговоры при посредничестве российской стороны продолжаются, и мы надеемся, что азербайджанская сторона в конечном итоге будет уважать подписанное заявление и выполнять гуманитарную договоренность, тем самым способствуя установлению стабильности в регионе», - говорится в комментарии.


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