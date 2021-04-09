Газета “Айастани Анрапетутюн”: Карабахский конфликт остается неразрешенным

“Благодаря усилиям экспертов в области международного права, Армения, в рамках Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, начала судебный процесс против Азербайджана. Значение разблокирования торгово-экономических связей и транспортных путей в нашем регионе отмечалась неоднократно. Однако один из основных вопросов – насколько в этом контексте будут защищены национальные и государственные интересы Армении, и с какими проблемами безопасности мы можем столкнуться. “Вы не можете вести разговоры о торговых отношениях или о дружбе с государством, которое совершает против вас военные преступления, совершает агрессию, развязывает войну и убивает ваших граждан, пытая и обезглавливая их, бесчеловечно обращается с ними, не возвращает пленных и заложников. Тем более, если вы подали в суд, чтобы осудить эти действия”, - изложил газете “Айастани Анрапетутюн” Тарон Симонян, член парламентской фракции “Просвещенная Армения”, добавив, что было бы нелогично, если бы против судебного процесса, начатого нами, были бы предприняты какие-либо действия”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.