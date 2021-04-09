Газета “Айастани Анрапетутюн”: Анкара в Украине желает видеть арцахский и сирийский сценарий

“Можно предположить, что Турция стремится “экспортировать” сирийский и арцахский сценарий и в Украину. Но в данном случае это грозит прямой конфронтацией с Россией. Донбасс для России – это не Арцах, не говоря уже о Сирии и Ливии, это ее ближайшие границы. Россия неоднократно заявляла, что не оставит без защиты жителей Донбасса. С другой стороны, очевидно, что в случае успеха украинских и турецких сил следующими целями станут Крым и российский Кавказ. В случае обострения ситуации в Украине риски в Арцахе и прилегающих районах Сюника обязательно возрастут. В этой ситуации очень важно формирование совместной военной группировки российско-армянских Вооруженных сил и скорейшее восстановление вооружения армянской Армии”.

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