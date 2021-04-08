Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе действительно обострилась

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в Донбассе во время своей поездки в регион.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными, поездка проводится на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки Зеленского в Донбасс с обострением в регионе.

При этом он отметил, что все чиновники, имеющие власть на Украине, должны посещать Донбасс и поддерживать украинских солдат.

"Те, у кого есть власть на Украине, должны быть на Донбассе хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, в первую очередь, бойцам, важно понимание, что их поддерживает власть, что власть не прячется по кабинетам, а находится там, где действительно сложно, там, где люди - герои, там, где люди решают судьбу, честно говоря, Украины, защищая ее границы", - подчеркнул президент.

"Военные делают все, чтобы защищать наше государство и чтобы сохранять режим прекращения огня. Но мы понимаем, что когда бьют по нашим бойцам, все понимают, что, соответственно, армия отвечает", - добавил он.