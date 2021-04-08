Тяжелоатлет Карен Авагян завоевал первое, а Андраник Карапетян - третье место на Чемпионате Европы

Член сборной Армении по тяжелой атлетике Карен Авагян завоевал первое место на Чемпионате Европы, а Андраник Карапетян занял третье место.

Как сообщает Арменпресс, Андраник Карапетян в мужской весовой категории до 89 кг в рывке занял третье место и завоевал малую бронзовую медаль Чемпионата Европы. Другой участник из Армении Карен Авагян в рывке завоевал малую золотую медаль.

По итогам турнира Авагян стал чемпионом Европы. На втором месте оказался представитель Грузии Реваз Давитадзе, а на третьем - Андраник Карапетян.