Премьер-министр принял генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова

Премьер-министр Никол Пашинян принял находящегося в Армении с рабочим визитом генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит генерального прокурора Российской Федерации в Ереван и выразил уверенность, что он будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества между генеральными прокуратурами двух стран. Никол Пашинян подчеркнул важность тесного сотрудничества правоохранительных органов двух государств в борьбе с преступностью и противостоянии существующим вызовам.

Глава правительства высоко оценил усилия Игоря Краснова по обеспечению возвращения из Азербайджана армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Никол Пашинян вручил Игорю Краснову благодарственное письмо за внесенный в это дело вклад, предпринятые шаги, а также за эффективное сотрудничество в правоохранительной сфере.

Генеральный прокурор Российской Федерации поблагодарил премьер-министра за высокую оценку и отметил, что сотрудничество с армянскими партнерами носит доверительный характер. По словам Игоря Краснова, генеральные прокуратуры двух стран находятся в постоянном контакте, что способствует эффективному сотрудничеству в борьбе с преступностью.

Генеральный прокуратур РФ подчеркнул необходимость полной реализации 8-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому должен быть осуществлен обмен заложниками, военнопленными и другими удерживаемыми лицами. Генпрокурор РФ подчеркнул, что его усилия в этом направлении носят продолжительный характер, и он сделает все возможное для решения вопроса.

Премьер-министр Пашинян отметил, что правительство Армении придает особое значение непрерывному развитию стратегического сотрудничества с Российской Федерацией в долгосрочном контексте и в этом плане назвал продуктивными результаты состоявшихся 7 апреля переговоров с президентом России Владимиром Путиным.