Испанская партия MÈS per Mallorca присоединилась к петиции в адрес Азербайджана

Испанская политическая партия MÈS per Mallorca присоединилась к петиции в адрес Азербайджана об освобождении военнопленных Карабахской войны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Europa Press.

Члены партии MÈS per Mallorca встретились с представителями армянской общины Майорки, чтобы проинформировать их о своем решении присоединиться к петиции в адрес Азербайджана с требованием освободить армянских пленных.

На встрече присутствовали мэр Пальма-де-Майорки Неус Труйоль и сенатор Висенц Видаль. Мэр назвала задержание Баку в заложниках около 200 армян после прекращения огня грубым нарушением прав человека, назвав их террористами.