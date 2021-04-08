Вице-премьер посетил Реабилитационный центр защитника Отечества

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 8 апреля посетил Реабилитационный центр защитника Отечества. В ходе рабочего визита вице-премьер ознакомился с деятельностью центра, осмотрел здание. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, ректор ЕГМУ Армен Мурадян и директор центра Айкуи Минасян представили вице-премьеру структуру, основные направления деятельности центра, оборудованные для конкретных процедур залы и оборудование.

Вице-премьер ознакомился с условиями здания и процессом лечения военнослужащих. Тигран Авинян обошел палаты, побеседовал с проходящими лечение военнослужащими, осведомился о процессе их лечения. Он посетил библиотеку, столовую и комнату отдыха в центре, а также ознакомился со строительством корпуса для протезирования.

В ходе визита вице-премьера сопровождали министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян и заместитель министра Татев Степанян, заместитель министра обороны Арман Саркисян и заместитель министра здравоохранения Геворг Симонян.

Реабилитационный центр защитника Отечества был создан в 2018 году при сотрудничестве общественной организации “Помощь раненым военнослужащим и воинам-инвалидам”, ЕГМУ и министерства обороны. Центр действует на благотворительной и бесплатной основе только для граждан Республики Армения: раненых военнослужащих, военных-инвалидов и получивших проблемы со здоровьем в результате военной службы лиц. Дети погибших борцов за свободу также могут получить бесплатное лечение в амбулаторных условиях. К настоящему времени программами центра воспользовались около 3000 человек. В настоящее время обсуждается план расширения центра. Он предусматривает создание многопрофильного медицинского учреждения, которое будет адаптировано к потребностям людей с ограниченными возможностями.