Предстоящие на 9 апреля мероприятия
17:59, Апрель 08, 2021
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12:43, 24.03.2021
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 19:05 Премьер-министр принял генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова
- 18:22 Вице-премьер посетил Реабилитационный центр защитника Отечества
- 17:59 Предстоящие на 9 апреля мероприятия
- 17:52 Посол Армении и замминистра ИД РФ обменялись мнениями по текущей ситуации в Нагорном Карабахе
- 17:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-04-21
- 17:21 Азиатские индексы - 08-04-21
- 17:13 Папа Римский призвал Всемирный банк и МВФ сократить долги беднейших стран
- 17:01 Президент принял делегацию Союза журналистов Армении
- 16:30 Суд вернул иск Айка Чобаняна против Гранта Багратяна
- 16:20 Заболеваемость коронавирусом в Индии и Турции достигла максимума
- 16:00 Государственная программа развития образования и науки доработана до общественного обсуждения
- 15:52 Генеральные прокуроры Армении и России подписали заявление, направленное на развитие сотрудничества
- 15:48 Лемс Нерсисян представит к 106-ой годовщине Геноцида армян экспозицию “Эргир Аветьяц”
- 15:35 Президент Армении принял ректоров и ответственных лиц ряда вузов Армении
- 15:20 В Гегаркунике вакцинация против COVID-19 начнется со второй декады апреля
- 15:15 В США заявили, что Пентагон не достиг поставленных целей в повышении боеготовности войск
- 15:02 Вопрос Арцаха был одним из важнейших пунктов наших обсуждений с президентом России: Пашинян
- 14:51 Будут обсуждения, касающиеся будущей структуры ВС: Никол Пашинян
- 14:34 Интерес к вакцинам среди населения довольно велик: министр здравоохранения
- 14:12 Роберт Кочарян подал судебный иск против Никола Пашиняна
- 14:04 Армен Саркисян встретился с ректорами государственных вузов
- 13:51 Никол Пашинян премьер-министру Словакии направил поздравительное послание
- 13:50 Прирост числа умерших из-за коронавируса составил в Польше рекордные 954 человека
- 13:31 Араик Арутюнян встретился с родными героев Арцаха Игоря Мурадяна и Вигена Шириняна
- 13:29 Тигран Мкртчян провел встречу с представителями армянской общины Эстонии
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