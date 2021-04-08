Посол Армении и замминистра ИД РФ обменялись мнениями по текущей ситуации в Нагорном Карабахе
17:52, 8 Апрель, 2021
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин 8 апреля принял посла Республики Армения в Российской Федерации Вардана Тоганяна по его просьбе.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, состоялся развернутый обмен мнениями по текущей ситуации в Нагорном Карабахе с акцентом на актуальных задачах оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению и восстановления мирной жизни, в том числе с задействованием потенциала международных гуманитарных организаций в соответствии с трехсторонними договоренностями от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.
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