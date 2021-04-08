Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-04-21

ЕРЕВАН, 8 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 апреля, курс доллара США вырос на 0.78 драмa и составил 537.36 драм. Курс евро сократился на 0.09 драмa и составил 637.58 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 6.97 драм. Курс британского фунта сократился на 3.22 драмa и составил 738.28 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 70.27 драмa и составила 30027.46 драм. Цена серебра сократилась на 0.33 драмa и составила 431.65 драм. Цена платины выросла на 376.15 драмa и составила 21440.17 драм.