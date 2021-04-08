Азиатские индексы - 08-04-21

ТОКИО, 8 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.07% и составил 29708.98 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.79% и составил 1951.86 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.08% и составил 3482.55 пункта, а HANG SENG вырос на 1.16% и составил 29008.07 пункта.