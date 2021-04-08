Президент принял делегацию Союза журналистов Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял председателя Союза журналистов Сатик Сейранян и делегацию правления Союза.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи был затронут закон «О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Армения», принятый Национальным Собранием и представленный на подпись президенту Республики.

Сразу после принятия закона Национальным Собранием Союз журналистов Армении выступил с заявлением, в котором, в частности, указывалось, что предлагаемые изменения нанесут значительный ущерб свободе слова.

Президент Саркисян сказал, что он осведомлен об опасениях журналистского и экспертного сообщества по поводу поправок к закону, поэтому он организовал встречи с представителями сферы, чтобы еще раз напрямую услышать их мнение.

Участники встречи представили президенту Саркисяну свою позицию и озабоченность по поводу закона.

Они также коснулись текущего состояния сферы журналистики и существующих проблем.