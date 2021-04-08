Суд вернул иск Айка Чобаняна против Гранта Багратяна

Суд общей юрисдикции Тавушской области вернул иск бывшего губернатора Тавушской области, нынешнего министра высокотехнологичной промышленности Айка Чобаняна против бывшего премьер-министра Гранта Багратяна. Об этом «Арменпресс» осведомился из судебной информационной системы “Даталекс”. Иск может быть обжалован в Апелляционном гражданском суде Армении в семидневный срок после его получения.

Айк Чобанян представил иск против Гранта Багратяна, которым Айк Чобанян требовал от Гранта Багратяна публичного извинения и выплаты 1 драма за ущерб, причиненный его чести и достоинству.