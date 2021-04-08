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Суд вернул иск Айка Чобаняна против Гранта Багратяна

Суд вернул иск Айка Чобаняна против Гранта Багратяна

 Суд общей юрисдикции Тавушской области вернул иск бывшего губернатора Тавушской области, нынешнего министра высокотехнологичной промышленности Айка Чобаняна против бывшего премьер-министра Гранта Багратяна. Об этом «Арменпресс» осведомился из судебной информационной системы “Даталекс”. Иск может быть обжалован в Апелляционном гражданском суде Армении в семидневный срок после его получения.

Айк Чобанян представил иск против Гранта Багратяна, которым Айк Чобанян требовал от Гранта Багратяна публичного извинения и выплаты 1 драма за ущерб, причиненный его чести и достоинству.


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