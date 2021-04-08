Заболеваемость коронавирусом в Индии и Турции достигла максимума

Резкий рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в мире в последние несколько дней. В ряде стран, в числе которых Индия, Турция и Аргентина, темпы распространения инфекции достигли максимальных с начала пандемии показателей. Смертность из-за коронавируса оказалась на пике в Бразилии, Италии и Перу.

Борьба с пандемией также осложняется проблемами, связанными с вакцинацией. В их числе нехватка препаратов и вводимые разными странами ограничения на использование вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета на фоне участившихся случаев тромбоза у привитых пациентов.

Новый максимум - более 126,7 тыс. случаев заражения в сутки - зарегистрирован в Индии. Резкий рост темпов распространения инфекции наблюдается в стране с конца марта. По общему количеству заразившихся за время пандемии (свыше 12,92 млн человек) Индия занимает третье место в мире.

Заболеваемость в Бразилии также достигла пика (более 92 тыс. инфицированных в сутки). Всего в стране уже свыше 13,19 млн заразившихся, что является вторым после США (30,92 млн) показателем.

Самый высокий прирост - более 49,5 тыс. случаев заражения в сутки - зафиксирован в среду в Турции. Взрывной характер распространения инфекции наблюдается в стране с конца марта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Аргентине и Иране суточная заболеваемость также достигла максимума - более 22 тыс. и свыше 20,9 тыс. случаев заражения соответственно.

В Республике Корея за сутки выявили 700 новых случаев заражения, что стало самым высоким показателем с начала января.

Самая высокая смертность в мире отмечается сейчас в Бразилии, где вторую неделю от инфекции умирают более 3 тыс. человек каждый день. За истекшие сутки там было зарегистрировано 3 829 летальных исходов, что является вторым по величине показателем за все время пандемии. По общему числу смертей (340,7 тыс.) страна занимает второе место после США (559,1 тыс.).

На Украине за минувшие сутки умер 481 человек, в Перу - 314, что стало новым максимумом для обеих стран.

В Италии (627 летальных исходов в сутки) и Турции (211) отмечаются самые высокие показатели смертности с начала года.