Государственная программа развития образования и науки доработана до общественного обсуждения

Государственная программа развития образования и науки в настоящее время находится на стадии активной доработки, в ближайшие недели она будет вынесена на общественное обсуждение.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил советник министра образования, науки, культуры и спорта Армении Самвел Карабекян.

“Государственная программа развития образования и науки или стратегия образования в предварительном варианте была представлена в правительство еще в августе прошлого года и вступила в этап активных обсуждений. Очевидно, что военные и послевоенные реалии вызвали необходимость в новых акцентах. Программа сейчас находится на стадии активной внутренней доработки. Думаю, что в ближайшие недели она станет предметом общественного обсуждения”, - отметил Карабекян.

Касаясь Закона “О высшем образовании и науке”, советник министра НОКС отметил, что он всего лишь определяет правоотношения сферы.

“Проблема закона немного иная, он не обсуждает вопросы, которые обсуждает стратегия, он определяет права и обязательства бенефициаров, субъектов сферы”, - сказал Карабекян.

По утверждению Самвела Карабекяна, проект Закона “О высшем образовании и науке” является одним из самых обсуждаемых, что очень хорошо.

“Наше министерство вообще активно в плане общественных обсуждений, поскольку, если рассматривать статистику на платформе общественных обсуждений e-draft, то в плане проектов, представленных Министерством юстиции, самым активным является Министерство МСФО”, - сказал советник министра.

24 марта 2021 года Национальное собрание Армении приняло во втором чтении и полностью законопроект О внесении изменений и дополнений в Законы Республики Армения “О высшем образовании и науке” и в смежные законы.

С целью повышения эффективности управления проект закона состав Совета управления вузом предлагает ограничить 9 членами. 5 из них будет назначать уполномоченный государственный орган, а 4 будут из вуза. Членство лиц, занимающих государственную или политическую должность, будет запрещено.

С первого по второе чтение в проект были внесены изменения. Они касаются выборов и назначения ректоров. Совет управления избирает ректора, который утверждается руководителем уполномоченного органа сроком на 5 лет. Раньше для кандидата в ректоры по закону требовалось только наличие научной степени, теперь этот проект добавляет необходимость научно-педагогической, научной и академической деятельности в течении хотя бы 5 лет.

Одной из основных целей проекта является обеспечение равноправия, прозрачности в сфере высшего образования и науки и исключение дискриминации, обеспечение автономии вузов и научных организаций, академической свободы и исследований, академическая мобильность, приоритет арменоведческих исследований, продолжительное расширение интеграции Республики Армения в европейское высшее образование и исследовательское пространство и т. д.