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Генеральные прокуроры Армении и России подписали заявление, направленное на развитие сотрудничества

Генеральные прокуроры Армении и России подписали заявление, направленное на развитие сотрудничества

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян и генеральный прокурор России Игорь Краснов подписали совместное заявление о намерениях развития сотрудничества между Генпрокуратурами Армении и РФ.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Хачатрян написала, что заявление касается повышения квалификации прокуроров и укрепления партнерства по многим направлениям.


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