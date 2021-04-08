Генеральные прокуроры Армении и России подписали заявление, направленное на развитие сотрудничества
15:52, 8 Апрель, 2021
Генеральный прокурор Армении Артур Давтян и генеральный прокурор России Игорь Краснов подписали совместное заявление о намерениях развития сотрудничества между Генпрокуратурами Армении и РФ.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.
Хачатрян написала, что заявление касается повышения квалификации прокуроров и укрепления партнерства по многим направлениям.
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