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Президент Армении принял ректоров и ответственных лиц ряда вузов Армении

Президент Армении принял ректоров и ответственных лиц ряда вузов Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с ректорами и ответственными   лицами ряда вузов Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Во встрече приняли участие ректор Французского университета в Армении Бертран Венарт, вице-президент по административным вопросам Американского университета Армении Ашот Казарян, ректор Европейского университета Эгине Бишарян, ректор Университета “Гладзор” Жора Джангирян, проректор Армяно-Российского университета Паргев Аветисян.

На встрече обсуждался законодательный пакет “О высшем образовании и науке”. Участники относительно пакета представили свои точки зрения и мнения.


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