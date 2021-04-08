В Гегаркунике вакцинация против COVID-19 начнется со второй декады апреля

По вопросам вакцинации против COVID-19 в администрации Гегаркуникской области было созвано совещание, в котором приняли участие председатель и члены областной комиссии по организации и осуществлению работ по информированию общественности о процессе вакцинации, созданной по решению губернатора Гегаркуникской области.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуникской области, это было первое заседание комиссии. Работу комиссии координирует заместитель губернатора Гегаркуника Нарек Манукян, в ее составе руководители и сотрудники областной администрации Гегаркуника, Центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении, врачи МЦ Мартуни и Севана.

Заседание вел заместитель губернатора Гегаркуника, председатель комиссии Нарек Манукян. Он приветствовал членов комиссии и пожелал им плодотворной общей работы.

Были обсуждены вопросы, связанные с информированием населения и вакцинацией. Было отмечено, что вакцинация играет ключевую роль в профилактике вируса, в Гегаркуникской области планируется начать ее со второй декады апреля.

“На первом этапе планируется вакцинация людей старше 65 лет, на втором этапе - людей с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 64 лет, медицинских работников, жителей центров социальной помощи, посетителей и сотрудников. Прививки будут проводиться на добровольной и бесплатной основе”, - сообщили члены комиссии.

Для повышения уровня информированности о вакцине среди населения региона, было решено со следующей недели начать тренинги для врачей первичного звена и среднего медицинского персонала всех районов региона.

Хосров Хлгатян