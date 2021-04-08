Вопрос Арцаха был одним из важнейших пунктов наших обсуждений с президентом России: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве встретился с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Премьер-министр Никол Пашинян: Господин Президент, рад видеть Вас. После окончания 44-дневной войны мы практически ежедневно работаем над восстановлением нормальной жизни в Арцахе. Мы уже реализовали совместные проекты на десятки миллиардов драмов, и решение о реализации в Арцахе жилищной и инфраструктурной программы на 110 миллиардов драмов при помощи Всеармянского фонда “Айастан”, очень важно.

Фактически, если она будет реализована в течение трех лет, то эта программа будет сравнима со всеми программами, реализованными в Арцахе, если не больше. Для меня это также хорошая возможность поделиться с Вами результатами и впечатлениями от поездки в Москву. Естественно, что проблема Арцаха, ситуация вокруг Арцаха была одним из важнейших пунктов наших обсуждений с президентом России, и я считаю, что очень важно поделиться с Вами содержанием обсуждений.

Президент Араик Арутюнян: Благодарю, господин премьер-министр. Хочу константировать, повторить, вспомнить, что да, не только во время войны, но и в послевоенный период, в этой сложной социальной ситуации, мы работали ежедневно. Нам удалось не только решить первые возможные социальные программы, но и четко проработать планы на будущее.

В этой связи хочу отметить, что меня устраивает то, что мы вместе обсуждали, что уже документируется и реализуется. Хочу также придать важность нашим дальнейшим действиям в плане безопасности и политического поля, особенно в связи со статусом Карабаха, где наши действия должны быть не только согласованными, но и идти тем же путем.

В этом контексте мы рассматриваем и Ваш визит в Москву, так как роль Российской Федерации, особенно роль президента России, в заключении мира и в поддержании мира в Карабахе в послевоенный период неоценима.

Премьер-министр Никол Пашинян: Важно признать, что сегодня российские миротворцы являются основными действующими лицами в обеспечении безопасности и стабильности. В этой связи деятельность миротворцев, безусловно, следует отметить, она очень эффективна. И будем надеяться, я также и уверен, что она продолжится с такой же эффективностью.