Будут обсуждения, касающиеся будущей структуры ВС: Никол Пашинян

“Мы должны провести обсуждения, связанные с будущей структурой наших Вооруженных сил”. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“Также и в связи со срочной военной службой, насколько армия должна быть профессиональной, насколько должна опираться на призывников, насколько на профессионалов. Не на контрактников, а на профессионалов, потому что на практике мы увидели, что есть определенная и очень существенная разница между военнослужащим-контрактником и профессиональным военнослужащим. Но это всего лишь повестка. По этим вопросам мы должны провести очень серьезные и глубокие обсуждения и принять решения” - заявил премьер-министр.