Интерес к вакцинам среди населения довольно велик: министр здравоохранения

Ночью в Армению поступила первая партия российской вакцины против COVID-19 “Спутник V” - 15 000 доз, рассчитанных на 7 500 человек. Как передает «Арменпресс», министр здравоохранения Анаит Аванесян после заседания правительства сообщила журналистам, что, как и вакцина “AstraZeneca”, она в первую очередь будет использована для вакцинации групп риска.

“В первую очередь будет вакцинирован персонал медицинских центров, больные хроническими заболеваниями выше 65 лет. Разговоры с руководителями ереванских и областных центров показали, что население весьма заинтересовано в вакцине”, - сказал министр.

По словам Аванесян, несмотря на то, что сегодня все вакцины продаются небольшими партиями, и получить их очень сложно, государство делает все возможное, чтобы включить в процесс вакцинации и другие группы людей. Но на данный момент даже в развитых странах в первую очередь вакцинируются представители групп риска”, - отметила министр.

Вопрос вакцины был обсужден и на встрече премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 7 апреля.