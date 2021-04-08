Роберт Кочарян подал судебный иск против Никола Пашиняна

Второй президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом «Арменпресс» осведомился из судебной информационной системы “Даталекс”.

Кочарян требует подтвердить нарушение права на справедливое судебное разбирательство, возместить нанесенный в результате нарушения нематериальный ущерб, обязать публично опровергнуть высказанные в его отношении высказывания и возместить нанесенный клеветой нематериальный ущерб. Иск был подан 7 апреля, он передан судье Артуру Мкртчяну. В суде интересы Роберта Кочаряна представляет адвокат Айк Алумян.