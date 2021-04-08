Армен Саркисян встретился с ректорами государственных вузов

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с ректорами государственных вузов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Во встрече приняли участие и. о. ректора Ереванского государственного университета Гегам Геворкян, ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян, ректор Национального аграрного университета Армении Вардан Урутян, исполняющий обязанности ректора Национального политехнического университета Армении Рубен Аггашян, ректор Гаварского государственного университета Рузанна Акопян и ректор Армянского государственного экономического университета Диана Галоян.

На встрече обсуждался законодательный пакет “О высшем образовании и науке”. Ректоры вузов относительно пакета представили свои точки зрения и мнения.