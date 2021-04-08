Никол Пашинян премьер-министру Словакии направил поздравительное послание

Премьер-министр Никол Пашинян в связи с назначением на пост премьер-министра Словацкой Республики направил Эдуарду Хегеру поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

В послании говорится:

“От имени Правительства Республики Армения и от себя лично примите мои теплые поздравления и добрые пожелания в связи с назначением на пост премьер-министра Словацкой Республики.

Армения высоко ценит последовательное развитие отношений с дружественной Словакией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что взаимными усилиями отношения между Арменией и Словакией, основанные на дружбе и взаимного расположения двух наших народов, продолжат углубляться и укрепляться как на двустороннем, так и многостороннем уровнях во благо наших народов.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам успехов, а дружественному народу Словакии - благополучия и мира”.