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Прирост числа умерших из-за коронавируса составил в Польше рекордные 954 человека

Прирост числа умерших из-за коронавируса составил в Польше рекордные 954 человека

Суточный прирост числа умерших после заражения коронавирусом нового типа составил в Польше 954 человека. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом свидетельствуют распространенные в четверг данные министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что 241 смерть связана непосредственно с COVID-19, еще 713 - с сопутствующими заболеваниями. Последний антирекорд по летальности был установлен в Польше 25 ноября, когда Минздрав Польши информировал о 674 смертях.

"Сегодняшнее высокое число летальных исходов - результат запоздалого поступления информации от медучреждений, спровоцированного праздничным периодом", - указали в Минздраве.


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