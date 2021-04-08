Араик Арутюнян встретился с родными героев Арцаха Игоря Мурадяна и Вигена Шириняна

8 апреля президент Республики Арцах Араик Арутюнян в постоянном представительстве Республики Арцах в Армении встретился с родными героев Арцаха Игоря Мурадяна и Вигена Шириняна и вручил им ордена “Золотой орел”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Высшую государственную награду Республики Арцах Игорь Мурадян и Виген Ширинян удостоились за значительный вклад в Арцахскую национально-освободительную борьбу и за заслуги перед Отечеством.

Араик Арутюнян отметил, что во время Арцахского движения армянский народ имел и блестящие победы и тяжелые испытания, однако продолжал свою борьбу во имя надежного будущего. Президент подчеркнул, что и сегодня мы верны идеям и ценностям движения и сделаем все возможное для достижения наших общенациональных целей.