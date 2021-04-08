Тигран Мкртчян провел встречу с представителями армянской общины Эстонии

Посол Тигран Мкртчян 6 апреля, в связи с окончанием его дипломатической миссии в Эстонии, провел встречу с представителями армянской общины Эстонии. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Литве, Латвии и Эстонии.

“Посол Мкртчян представил прогресс в армяно-эстонских отношениях, зафиксированный в период его деятельности, осуществленные культурные мероприятия, высоко оценив эффективное и крепкое сотрудничество с армянской общиной за этот период.

Посол отметил, что армянская община своей организованностью, сплоченностью и потенциалом всегда стояла рядом с посольством, что было одним из важных залогов успеха.

Представители армянской общины выразили благодарность послу Мкртчяну за проделанную им работу, представление Армении и армянской культуры в Эстонии и за заботу о дружбе армянского и эстонского народов и пожелали ему успехов в его дальнейшей деятельности.

В ходе встречи посол Мкртчян представил сборник сказок Ованнеса Туманяна, переведенный на эстонский язык и издаваемый по инициативе посольства Республики Армения и при содействии Армянского национального союза Эстонии.

Посол отметил, что с выходом в свет этого сборника в переводе Софии Петросян, с иллюстрациями Наиры Мурадян, обобщается инициатива перевода сказок О. Туманяна на три языка стран Балтии - литовский, латвийский и эстонский. Книга выходит в свет с предисловиями самого посла Мкртчяна и директора музея Ованнеса Туманяна Ани Егиазарян, написанными специально для эстонского издания”,- говорится в сообщении посольства.

Указом президента Армении от 15 марта Тигран Мкртчян отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Литовской Республике, в Республике Латвия и в Республике Эстония.