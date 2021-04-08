Ваграм Думанян и Карен Гилоян с рабочим визитом выехали в РФ

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян и заместитель министра Карен Гилоян с 8 по 12 апреля с рабочим визитом будут в Российской Федерации. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

В рамках визита в Москву запланированы встречи с представителями отраслевых ведомств РФ. Министр НОКС Ваграм Думанян проведет рабочее обсуждение с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фалковым, а замминистра Карен Гилоян - с заместителем министра спорта РФ Мариной Томиловой.

Ваграм Думанян и Карен Гилоян также будут присутствовать на проходящем в столице Российской Федерации чемпионате Европы по тяжелой атлетике, на котором Армения представлена 14 спортсменами.