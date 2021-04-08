В Армению прибыл генеральный прокурор России Игорь Краснов
12:44, 8 Апрель, 2021
По приглашению генерального прокурора Армении Артура Давтяна в Армению прибыл генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.
“В аэропорту “Звартноц” генерального прокурора РФ встретил генеральный прокурор Армении Артур Давтян”, - написала Хачатрян.
Генерального прокурора Российской Федерации встретил генеральный прокурор Армении Артур Давтян Генерального прокурора Российской Федерации встретил генеральный прокурор Армении Артур Давтян Генерального прокурора Российской Федерации встретил генеральный прокурор Армении Артур Давтян Генерального прокурора Российской Федерации встретил генеральный прокурор Армении Артур Давтян Генерального прокурора Российской Федерации встретил генеральный прокурор Армении Артур Давтян Генерального прокурора Российской Федерации встретил генеральный прокурор Армении Артур Давтян Генерального прокурора Российской Федерации встретил генеральный прокурор Армении Артур Давтян
Фото: Айка Манукяна
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