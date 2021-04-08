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В Армению прибыл генеральный прокурор России Игорь Краснов

В Армению прибыл генеральный прокурор России Игорь Краснов

По приглашению генерального прокурора Армении Артура Давтяна в Армению прибыл генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

“В аэропорту “Звартноц” генерального прокурора РФ встретил генеральный прокурор Армении Артур Давтян”, - написала Хачатрян.


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