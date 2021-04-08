Волна горячего воздуха, поступившего в Армению, будет прервана циклоном

В долинах Сюникской области Армении 8 и 9 апреля, по прогнозам, ожидается +30...+32, а в Араратской долине и в Ереване +27...+ 29 градусов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга, и добавили, что такая температура выше климатической нормы на 8 - 10 градусов.

“Волна горячего воздуха на территории Армении будет прервана 10 апреля, уступив свое место циклону, приближающемуся с Черного моря. С 10 по 14 апреля в большинстве регионов, особенно после полудня, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Во время грозы - усиление ветра до 20 - 25 м/с. Понижение температуры воздуха начнется с 10 апреля. До 13 апреля на всей территории республики, температура снизится на 10 - 12 градусов, приближаясь к климатической норме”, - отметили в МЧС.

Проникшая с Аравийского полуострова волна горячего воздуха на территории республики вызвала аномально высокий тепловой фон. Подобная высокая температура в первой декаде апреля в Армении в последний раз наблюдалась в 1975 году.

7 апреля самая высокая температура была зафиксирована в Мегри - + 29, в Араратской долине - +26.