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Рабочая группа, созданная по решению губернатора Сюника, посетила приграничные села области

Рабочая группа, созданная по решению губернатора Сюника, посетила приграничные села области

Решением губернатора Сюника Меликсета Погосяна создана рабочая группа для изучения условий хозяйственной деятельности на территориях, прилегающих к приграничным селениям Сюникской области, их уточнения и условий хранения оружия и боеприпасов, переданных общинам для самообороны. Как сообщает «Арменпресс», руководителем рабочей группы является заместитель губернатора Каро Аванесян. К работе группы привлекаются и руководители приграничных населенных пунктов области, которые должны информировать жителей о проделанной работе.

С 5 апреля рабочая группа уже приступила к посещению приграничных населенных пунктов района, работала в селах Вагатур, Хознавар, Хнацах, Карашен, Аравус, Тех, Корнидзор, Неркин-Хндзореск, Хндзореск.

Руководитель группы и участники встретились с жителями, выслушали их, обсудили вопросы, в основном связанные с пастбищами, с корректировкой границ и др.

Затем представители 1-го армейского корпуса, руководитель группы, несколько пожилых жителей села обошли приграничные участки, чтобы уточнить новые границы и административные районы села. Сельчанам, потерявшим пастбища и пашни, по возможности предоставляются другие земли.

Во время встреч с губернатором Меликсет Погосяном жители села поднимали и вопросы, связанные с яровыми семенами, топливом, удобрениями, ирригационной и питьевой водой, а также финансовым содействием.

В этом году в Сюникской области государство объем посевов зерновых субсидировало на 50%.

В ближайшие дни визиты продолжатся, группа продолжит работу в приграничных селах Горисского района, затем в селах Капана и Мегри.


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