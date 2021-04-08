Рабочая группа, созданная по решению губернатора Сюника, посетила приграничные села области

Решением губернатора Сюника Меликсета Погосяна создана рабочая группа для изучения условий хозяйственной деятельности на территориях, прилегающих к приграничным селениям Сюникской области, их уточнения и условий хранения оружия и боеприпасов, переданных общинам для самообороны. Как сообщает «Арменпресс», руководителем рабочей группы является заместитель губернатора Каро Аванесян. К работе группы привлекаются и руководители приграничных населенных пунктов области, которые должны информировать жителей о проделанной работе.

С 5 апреля рабочая группа уже приступила к посещению приграничных населенных пунктов района, работала в селах Вагатур, Хознавар, Хнацах, Карашен, Аравус, Тех, Корнидзор, Неркин-Хндзореск, Хндзореск.

Руководитель группы и участники встретились с жителями, выслушали их, обсудили вопросы, в основном связанные с пастбищами, с корректировкой границ и др.

Затем представители 1-го армейского корпуса, руководитель группы, несколько пожилых жителей села обошли приграничные участки, чтобы уточнить новые границы и административные районы села. Сельчанам, потерявшим пастбища и пашни, по возможности предоставляются другие земли.

Во время встреч с губернатором Меликсет Погосяном жители села поднимали и вопросы, связанные с яровыми семенами, топливом, удобрениями, ирригационной и питьевой водой, а также финансовым содействием.

В этом году в Сюникской области государство объем посевов зерновых субсидировало на 50%.

В ближайшие дни визиты продолжатся, группа продолжит работу в приграничных селах Горисского района, затем в селах Капана и Мегри.