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В Тавуше новый губернатор

В Тавуше новый губернатор

Решением правительства Айк Галумян назначен губернатором Тавуша. Как передает «Арменпресс», Галумян поблагодарил за доверие и отметил, что приложит все усилия во имя экономического развития и повышения благосостояния Тавуша.

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Галумяна и пожелал ему успехов.

До этого назначения Галумян был исполняющим обязанности мэра Иджевана. На прошлой неделе с поста губернатора Тавушской области был освобожден Айк Чобанян, назначенный министром высокотехнологичной промышленности.


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