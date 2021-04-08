Правительство увеличило финансирование науки на 2 млрд 784 млн драмов

Правительство в Законе о госбюджете на 2021 год сделало перераспределение, согласно которому финансовые средства, выделенные на реализацию мероприятий программ научно-технической деятельности - 13 млрд 104 млн 247 000 драмов, увеличились на 2 млрд 784 млн 565 000 драмов. Как сообщает «Арменпресс», заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян отметила, что основанием для этого изменения послужили поручения, данные во время совещания о перспективах развития сферы науки.

Увеличенные средства будут направлены в две области: тематические научные исследования, программы модернизации инфраструктуры (1 миллиард 32 миллиона драмов).

“Благодаря этому мы сможем предоставить полную базу для исследований в области экспериментальных наук, что приведет к повышению качества исследований, что важно для развития экономики. Дополнительные финансовые средства будут направлены на реализацию таких мероприятий в области науки, в результате которых можно будет повысить роль молодежи в развитии отрасли, поднять рейтинг ученых, вызвать интерес к науке среди молодежи”, - сказала Андреасян.

Согласно обоснованию проекта, необходимо увеличить количество конкурсных тем контрактных (тематических) исследований примерно на 50%, что будет способствовать вовлечению и укреплению кадров в сфере науки. Деньги будут распределены по заявкам максимальной экспертной единицы с не менее 80% баллов по результатам конкурса. Опыт предыдущих лет показывает, что количество заявок, получивших высокие баллы в результате научной экспертизы, превышает существующие возможности финансирования.

Количество стартовых конкурсных программ научных коллективов увеличится на 8%. Реализация данного конкурса будет способствовать созданию новых научных групп или лабораторий для реализации амбициозных исследовательских проектов на начальном этапе научной карьеры молодых ученых.

Это изменение также включает конкурсную программу содействия ведущим ученым, примерно 50 грантов. Проведение конкурса позволит более эффективно использовать экспертный потенциал ведущих ученых, создаст благоприятные условия для роста молодых ученых, а также привлечет новые международные гранты.

Кроме того, в целях содействия научным исследованиям планируется увеличить количество конкурсных двойных исследовательских программ примерно на 10%, которые будут направлены на повышение уровня безопасности и обороноспособности страны.

Также планируется увеличить число конкурсных программ, направленных на достижение прикладных результатов, на 10%, что позволит научным группам заниматься прикладными исследованиями, вытекающими из потребностей экономики, а также включить в число бенефициаров конкурса негосударственные научные организации, что будет способствовать увеличению объемов и внебюджетного финансирования науки.