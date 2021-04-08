В Армению доставлена первая партия российской вакцины “Спутник V”

Первая партия российской вакцины “Спутник V” доставлена в Армению. Самолет из Москвы прибыл в Ереван в ночь на 8 апреля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в ереванском офисе компании “Россотрудничество”. В аэропорту присутствовали советник посольства России в Армении Павел Курочкин, генеральный директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Артавазд Ванян и представитель представительства компании “Россотрудничество” в Ереване Андраник Арзуманян.

“Вакцина в первую очередь будет предоставлена группам риска. Хочу отметить, что это продолжение масштабной помощи, оказываемой Армении в борьбе с COVID-19. Это самый яркий пример тесного сотрудничества и братских отношений между нашими народами”, - сказал Павел Курочкин.

Во время встречи премьер-министра Армении Николая Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшейся 7 апреля в Москве, был обсужден и вопрос приобретения Арменией вакцины “Спутник V”. Премьер-министр Пашинян сообщил, что 8 апреля в Армению поступит первая партия российской вакцины - 15 000 доз.

Вакцинирование от COVID-19 “Спутником V” проводится на общественных началах среди медицинских работников медицинских центров Армении, принимающих инфицированных COVID-19.