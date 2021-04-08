Президент Армении считает образование и науку путем поставить страну на ноги

Президент Республики Армения Армен Саркисян в Национальной академии наук принял участие в заседании Совета НАН. Он был созван по предложению президента Республики, чтобы выслушать мнения членов Совета относительно законодательного пакета по Закону о высшем образовании и науке. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

“Я попросил об этой встрече, цель которой довольно конкретна - закон, который сегодня лежит на моем столе”, - сказал президент, обращаясь к участникам заседания. “Я встречался с рядом деятелей науки и образования, встречусь и с ректорами вузов и с отдельными преподавателями. Я встречался с министром, прежде чем принять окончательное решение, хотел бы услышать и ваше мнение”.

На заседании президент Национальной академии наук, академик Радик Мартиросян и члены Совета по поводу законодательного пакета выразили свою озабоченность.

“Образование, наука и инновации представлены неравномерно. Положения в основном относятся к высшему образованию, а положения, касающиеся научно-научно-технической деятельности, немногочисленны, не конкретны, и кратки. Пути и механизмы процесса создания единой системы высшего образования и науки не определены с четкостью”, - сказал Радик Мартиросян.

Ученые поняли и много других вопросов. Предложения Национальной академии наук были переданы в Аппарат президента республики.

Президент представленные мнения счел важными, подчеркнув, что наука, образование, технологии - это не просто слова. Эти направления - будущее нашей страны. Он обратил внимание на две концепции, поднятые в ходе дискуссий: первая - обоснование научного наследия. “Наука должна развиваться, в 21 веке без новых технологий, без науки невозможно двигаться вперед. Особенно в случае такой страны, как Армения, у которой нет других ресурсов, кроме человеческих. И если мы собираемся чего-то добиться завтра, то это будет через образование и науку. Человеческие ресурсы, наука и технологии - безусловная необходимость нашей страны. Но в 21 веке нам нужно четко знать будущее нашей страны, что будет через 20 - 30 лет. Что нам нужно развивать, чтобы через 20 - 30 лет иметь достойное место, быть сильным государством? Следовательно, обоснование закона должно исходить из видения науки и образования, куда мы хотите идти, какую науку и образование мы хотим развивать. И в законе должно быть отражено видение развития этой конкретной сферы”.

Другим важным моментом президент страны считает наследие. “Наследие очень важно, оно не устаревает. Изучая лучшие примеры в мире, Вы сможете создать свои, сохранив то, что есть у нас.

Это одна из самых важных наших задач, с учетом наследия, мирового опыта, иметь четкое видение государства, иметь видение развития науки, образования, а затем обосновывать, какие изменения нам необходимо внести. Нам предстоит многое сделать, чтобы наша страна снова встала на ноги, путь лежит через науку и образование”.