Открылась персональная выставка художницы Лилит Тонаканян

Персональная выставка художницы Лилит Тонаканян для всех желающих будет доступна в течение 2 недель. Выставка “Красочное пробуждение” открылась в выставочном зале мэрии Гюмри. Как сообщает «Арменпресс», она посвящена материнству и красоте. Представлены работы молодой художницы последних двух лет. В ее творчестве преобладают цветы и природа Ширака.

“Это мое особое поздравление всем женщинам и мамам. В моих работах - мир Ширака и краски моей родины Артик. Своими работами я старалась подарить женщинам краски и улыбки, которых сейчас очень не хватает”, - сказала Лилит Тонаканян в беседе с Арменпресс.

Лилит Тонаканян родилась в Артике в 2009 г. Окончил Художественное училище Артика, а в 2016 году - отделение живописи Гюмрийского филиала Ереванской государственной академии художеств. Работает в художественной школе села Паник учителем рисования. У нее уже были персональные выставки в Ереване, Гюмри и в родном Артике.

Арменуи Мхоян